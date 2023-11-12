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Сегодня, 23:30

«Лейпциг» победил «Фрайбург» на своем поле

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лейпциг» — «Фрайбург».
Фото AFP

«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Германии — 3:1.

У хозяев забили Хави Симонс, Лоис Опенда и Кристоф Баумгартнер, единственный гол гостей на счету Мерлина Реля.

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками, «Фрайбург» идет на восьмой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом» на выезде, а «Фрайбург» примет на своем поле «Дармштадт 98».

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
12 нояб, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Фрайбург
0
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«Вердер» сыграл вничью с «Айнтрахтом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
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10.11 22:30
Боруссия М – Вольфсбург
 4 : 0
11.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 1
11.11 17:30
Бавария – Хайденхайм
 4 : 2
11.11 17:30
Дармштадт – Майнц
 0 : 0
11.11 17:30
Штутгарт – Боруссия Д
 2 : 1
11.11 20:30
Бохум – Кельн
 1 : 1
12.11 17:30
Байер – Унион Б
 4 : 0
12.11 19:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 2 : 2
12.11 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 3 : 1
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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