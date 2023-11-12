«Лейпциг» победил «Фрайбург» на своем поле

«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Германии — 3:1.

У хозяев забили Хави Симонс, Лоис Опенда и Кристоф Баумгартнер, единственный гол гостей на счету Мерлина Реля.

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками, «Фрайбург» идет на восьмой строчке с 14 очками.

В следующем туре «Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом» на выезде, а «Фрайбург» примет на своем поле «Дармштадт 98».