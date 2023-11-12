«Лейпциг» победил «Фрайбург» на своем поле
«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Германии — 3:1.
У хозяев забили Хави Симонс, Лоис Опенда и Кристоф Баумгартнер, единственный гол гостей на счету Мерлина Реля.
«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги с 23 очками, «Фрайбург» идет на восьмой строчке с 14 очками.
В следующем туре «Лейпциг» встретится с «Вольфсбургом» на выезде, а «Фрайбург» примет на своем поле «Дармштадт 98».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|11
|10
|1
|0
|34-10
|31
|
2
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|РБ Лейпциг
|11
|7
|2
|2
|28-10
|23
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|6
|1
|17-11
|18
|
8
|Фрайбург
|11
|4
|2
|5
|14-22
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|11
|3
|2
|6
|18-22
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Кельн
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
|
18
|Унион Б
|11
|2
|0
|9
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|4 : 0
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|1 : 1
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|4 : 2
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|0 : 0
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|2 : 1
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|1 : 1
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|4 : 0
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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