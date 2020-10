Левандовски забивает каждые 37 минут в новом сезоне бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в нынешнем сезоне чемпионата Германии забивает каждые 37 минут, сообщает портал Goal.com.

В матче 5-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (5:0) 32-летний поляк оформил хет-трик. Всего в сезоне-2020/21 на счету Левандовски 5 матчей, в которых он забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Lewandowski is averaging a goal every 37 minutes in the Bundesliga this season ?@lewy_official ??? pic.twitter.com/XK9mdebkNg