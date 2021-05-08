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Левандовски в одном мяче от рекорда Герда Мюллера по голам в бундеслиге

23:11
Роберт Левандовски. Фото ФК "Бавария".
Роберт Левандовски. Фото ФК &quot;Бавария&quot;.
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (6:0). В текущем сезоне он забил 39 мячей в бундеслиге.

Поляк приблизился к рекорду экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера по количеству голов в чемпионате Германии за один сезон. В сезоне-1971/72 Мюллер забил 40 мячей.

Чтобы повторить или превзойти рекорд, у 32-летнего футболиста осталось два матча. 15 мая «Бавария» на выезде сыграет с «Фрайбургом», а 22 мая примет «Аугсбург».

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