Нойер повторил рекорд Кана по «сухим» матчам в бундеслиге

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер повторил достижение экс-вратаря команды Оливера Кана по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате Германии.

8 мая баварцы обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха (6:0) в 32-м туре бундеслиги. Для Нойера этот матч стал 204-м «сухим» в чемпионате Германии. Такой же показатель у Оливера Кана, они являются лидерами по играм без пропущенных мячей за историю турнира.

Чтобы установить рекорд, Нойеру понадобилось 437 матчей. Кан провел в бундеслиге 557 игр. 35-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее он защищал цвета «Шальке».