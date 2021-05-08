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Нойер повторил рекорд Кана по «сухим» матчам в бундеслиге

8 мая 2021, 23:54
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер повторил достижение экс-вратаря команды Оливера Кана по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате Германии.

8 мая баварцы обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха (6:0) в 32-м туре бундеслиги. Для Нойера этот матч стал 204-м «сухим» в чемпионате Германии. Такой же показатель у Оливера Кана, они являются лидерами по играм без пропущенных мячей за историю турнира.

Чтобы установить рекорд, Нойеру понадобилось 437 матчей. Кан провел в бундеслиге 557 игр. 35-летний Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Ранее он защищал цвета «Шальке».

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