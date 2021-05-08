Полиция Мюнхена: «Разыскивается конкуренция в бундеслиге, пропавшая 9 лет назад»

Аккаунт полиции Мюнхена в Twitter опубликовал сообщение в связи с завоеванием «Баварией» 9-го подряд титула чемпионов Германии.

«Разыскивается конкуренция в бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте «Баварии» или в любой полицейский участок», — сказано в сообщении.

#Vermisstenfahndung



Seit ca. 9 Jahren wird aus der #Bundesliga die Konkurrenz vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an den @FCBayern oder jede Polizeidienststelle. pic.twitter.com/P53p2uPqdL — Polizei M?nchen (@PolizeiMuenchen) May 8, 2021

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха (6:0).