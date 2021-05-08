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Полиция Мюнхена: «Разыскивается конкуренция в бундеслиге, пропавшая 9 лет назад»

21:39
«Бавария» - чемпион Германии. Фото ФК «Бавария».
«Бавария» - чемпион Германии. Фото ФК «Бавария».
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Аккаунт полиции Мюнхена в Twitter опубликовал сообщение в связи с завоеванием «Баварией» 9-го подряд титула чемпионов Германии.

«Разыскивается конкуренция в бундеслиге, пропавшая примерно 9 лет назад. Информацию по данному вопросу присылайте «Баварии» или в любой полицейский участок», — сказано в сообщении.

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха (6:0).

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