Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2018/19.

На счету 30-летнего поляка 22 гола в 33 матчах. Для Левандовски это четвертая победа в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.

Второе место занял форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер​, который забил 18 голов в 26 встречах. На третьей строчке хавбек черно-желтых Марко Ройс​. Немец отличился 17 раз в 27 играх чемпионата.