Левандовски в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2018/19.
На счету 30-летнего поляка 22 гола в 33 матчах. Для Левандовски это четвертая победа в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.
Второе место занял форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер, который забил 18 голов в 26 встречах. На третьей строчке хавбек черно-желтых Марко Ройс. Немец отличился 17 раз в 27 играх чемпионата.
2014– Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 18 мая 2019 г.
2016
2018
2019
Top scorer. Again 👑 pic.twitter.com/qCCC3m9vj0
Загрузка...