Левандовски рассказал, почему Анри был его кумиром

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался, что хотел быть похожим на Тьерри Анри. Также он рассказал о первой встрече с французом.

— Когда мне было лет 10-14, Алессандро Дель Пьеро был лучшим игроком для меня. Тогда же моим кумиром был Тьерри Анри, — цитирует BBC Левандовски. — Он был потрясающим — не только забил гол, но и все делал для команды. Когда он играл за «Арсенал», помню, как легко он забивал голы из разных ситуаций. Он мог забить с левого угла в дальний угол правой ногой. Это было так легко для него, поэтому я тоже хотел забивать много голов и учился у него. Я хотел быть таким же игроком, как Анри, но быть Робертом Левандовски. Хотел взять некоторые аспекты от одного или двух игроков и быть похожим на моего кумира.

Помню, когда я встретил Анри, сказал: «Ух ты, я встретил своего кумира детства». Теперь он хочет мою майку.