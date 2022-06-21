Хенесс: «Левандовски может остаться в «Баварии»

Экс-президент «Баварии» заявил, что Роберт Левандовски еще может остаться в команде

Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о будущем польского форварда Роберта Левандовски.

«Диалог между сторонами пошел не по тому сценарию, на который рассчитывали Роберт и его агент. Всем нужно успокоиться и не обострять ситуацию. Недавно я разговаривал с боссами клуба. Если они смогут осуществить свой план, Левандовски останется в команде», — приводит слова Хенесса газета Marca.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. 33-летний нападающий не хочет оставаться в немецком клубе, несмотря на действующий контракт.