Хенесс: «Левандовски может остаться в «Баварии»
Экс-президент «Баварии» заявил, что Роберт Левандовски еще может остаться в команде
Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о будущем польского форварда Роберта Левандовски.
«Диалог между сторонами пошел не по тому сценарию, на который рассчитывали Роберт и его агент. Всем нужно успокоиться и не обострять ситуацию. Недавно я разговаривал с боссами клуба. Если они смогут осуществить свой план, Левандовски останется в команде», — приводит слова Хенесса газета Marca.
Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. 33-летний нападающий не хочет оставаться в немецком клубе, несмотря на действующий контракт.
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|0
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10
|Боруссия М
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|0
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|0
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|0
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12
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|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
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