Левандовски получил первое место от европейских журналистов в голосовании за «Золотой мяч»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил первое место от европейских журналистов в голосовании за «Золотой мяч», сообщает Bild.
По информации источника, 33-летний поляк набрал 209 баллов в голосовании.
Второе место занял полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло, набрав 166 баллов. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с 161 баллом расположился на третьей позиции.
35-летний аргентинец выиграл «Золотой мяч» благодаря голосам журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/weltfussballer-wahl-ballon-dor-wer-robert-lewandowski-nicht-waehlte-78439912.bild.html
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