Джан — о победе «Баварии»: «Дерьмовый пенальти вновь решает исход»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался по поводу судейства в матче 14-го тура бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (2:3).
Победный гол мюнхенцы забили с пенальти.
«Обидно, что такой дерьмовый пенальти снова решает исход игры. Такого не должно быть. Слишком часто подобное играет на руку «Баварии». Зачем нам ВАР? Это просто позор», — цитирует Джана Bayern & Germany.
После этой встречи «Бавария» набрала 34 очка и продолжила возглавлять турнирную таблицу. «Боруссия» с 30 очками осталась на втором месте.
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