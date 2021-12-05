Холанн догнал Роналду по голам в 2021 году
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:3).
Таким образом, 21-летний норвежец довел число забитых мячей в 2021 году до 45 и догнал по этому показателю нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Также 45 голов на счету форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
У нападающего «Реала» Карима Бензема — 44 гола, у форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — по 41.
Лидером по числу забитых мячей в 2021-м является форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который отметился дублем во встрече с «Боруссией». На его счету 66 голов.
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