Холанн догнал Роналду по голам в 2021 году

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:3).

Таким образом, 21-летний норвежец довел число забитых мячей в 2021 году до 45 и догнал по этому показателю нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Также 45 голов на счету форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

У нападающего «Реала» Карима Бензема — 44 гола, у форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна и нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси — по 41.

Лидером по числу забитых мячей в 2021-м является форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который отметился дублем во встрече с «Боруссией». На его счету 66 голов.