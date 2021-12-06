Толиссо намерен покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо намерен покинуть команду. Он не хочет продлевать контракт и может уйти летом на правах свободного агента, сообщает Kicker.

Поэтому мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера 27-летнего француза зимой.

Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 6 игр в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.