«Баварии» проявляет интерес к защитнику «Торино» Бремеру
Защитник «Торино» Бремер может перейти в «Баварию»
Защитник «Торино» Глейсон Бремер может перейти в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter 22 февраля.
По информации источника, мюнхенский клуб проявляет интерес к 24-летнему бразильцу, но еще не делал конкретных предложений.
При этом отмечается, что переговоры между сторонами идут хорошо.
Сам защитник хочет покинуть итальянский клуб летом, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.
В нынешнем сезоне Бремер забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|23
|7
|5
|11
|30-46
|26
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|23
|6
|5
|12
|25-51
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|- : -
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|- : -
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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