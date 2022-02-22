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Сегодня, 17:17

«Баварии» проявляет интерес к защитнику «Торино» Бремеру

Защитник «Торино» Бремер может перейти в «Баварию»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Торино» Глейсон Бремер может перейти в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter 22 февраля.

По информации источника, мюнхенский клуб проявляет интерес к 24-летнему бразильцу, но еще не делал конкретных предложений.

При этом отмечается, что переговоры между сторонами идут хорошо.

Сам защитник хочет покинуть итальянский клуб летом, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

В нынешнем сезоне Бремер забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино».

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1496118830245957634
Футбол
ФК Бавария
ФК Торино
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 18 1 4 74-26 55
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 63-36 49
3
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
4
 РБ Лейпциг 23 11 4 8 49-28 37
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Кельн 23 9 8 6 35-37 35
9
 Айнтрахт Ф 23 8 7 8 33-35 31
10
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
14
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
15
 Боруссия М 23 7 5 11 30-46 26
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 23 6 5 12 25-51 23
18
 Гр. Фюрт 23 3 4 16 21-61 13
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25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Байер – Арминия
 - : -
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 - : -
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 - : -
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
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