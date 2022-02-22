«Баварии» проявляет интерес к защитнику «Торино» Бремеру

Защитник «Торино» Бремер может перейти в «Баварию»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер может перейти в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter 22 февраля.

По информации источника, мюнхенский клуб проявляет интерес к 24-летнему бразильцу, но еще не делал конкретных предложений.

При этом отмечается, что переговоры между сторонами идут хорошо.

Сам защитник хочет покинуть итальянский клуб летом, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.

В нынешнем сезоне Бремер забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Торино».