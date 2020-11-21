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Левандовски — лучший игрок бундеслиги по итогам октября

10:38
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом бундеслиги по итогам октября.

На счету 32-летнего поляка 9 голов в 3 октябрьских матчах чемпионата Германии.

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