Левандовски — лучший игрок бундеслиги по итогам октября
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом бундеслиги по итогам октября.
На счету 32-летнего поляка 9 голов в 3 октябрьских матчах чемпионата Германии.
Neun Tore f?r den @FCBayern und mehrere #Bundesliga-Bestmarken: @lewy_official ist der #BundesligaPOTM des Oktobers! ?@EAFussball | #FIFA21 pic.twitter.com/6OgLhW2g0Y— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) November 20, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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