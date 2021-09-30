Левандовски готов продолжать играть за «Баварию» на определенных условиях

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски готов продолжить выступать за команду на определенных условиях, пишет Bild.

По данным источника, футболист хочет быть основным игроком мюнхенцев. Руководство команды заинтересовано в том, чтобы поляк продолжил играть за «Баварию», несмотря на его возраст.

Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Левандовски забил 13 голов в 9 матчах за «Баварию».