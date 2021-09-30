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Левандовски готов продолжать играть за «Баварию» на определенных условиях

13:24
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски готов продолжить выступать за команду на определенных условиях, пишет Bild.

По данным источника, футболист хочет быть основным игроком мюнхенцев. Руководство команды заинтересовано в том, чтобы поляк продолжил играть за «Баварию», несмотря на его возраст.

Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Левандовски забил 13 голов в 9 матчах за «Баварию».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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