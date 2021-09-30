Левандовски готов продолжать играть за «Баварию» на определенных условиях
13:24
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски готов продолжить выступать за команду на определенных условиях, пишет Bild.
По данным источника, футболист хочет быть основным игроком мюнхенцев. Руководство команды заинтересовано в том, чтобы поляк продолжил играть за «Баварию», несмотря на его возраст.
Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Левандовски забил 13 голов в 9 матчах за «Баварию».
Читайте также
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю