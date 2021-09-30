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Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов

08:25
Роберт Левандовски. Фото Instagram
Роберт Левандовски. Фото Instagram
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал рекордсменом по победной серии в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.

В активе Левандовского 18 побед в турнире. «Бавария» с 6 очками лидирует в группе E.

Накануне мюнхенцы обыграли «Динамо» Киев во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 5:0. 20 октября команда сыграет с «Бенфикой».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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