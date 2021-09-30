Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
08:25
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал рекордсменом по победной серии в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sports.
В активе Левандовского 18 побед в турнире. «Бавария» с 6 очками лидирует в группе E.
Накануне мюнхенцы обыграли «Динамо» Киев во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 5:0. 20 октября команда сыграет с «Бенфикой».
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