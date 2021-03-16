Лерой Сане рассказал о взаимоотношениях с игроками «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» рассказал о взаимоотношениях с одноклубниками.

«Я чувствую себя все лучше и лучше в клубе, а еще у меня было время познакомиться с командой. Мы очень хорошо ладим, даже за пределами поля. Каждый из нас принимает вызов», — цитирует Сане пресс-служба «Баварии».

25-летний немец перешел в мюнхенский клуб в июле 2020 года. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» состоится завтра, 17 марта, на «Альянц Арене». Начало — в 23.00 мск. Первая встреча команд закончилась со счетом 4:1 в пользу немцев.