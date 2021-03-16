Нойер не сыграет в матче против «Лацио». Его заменит Нюбель

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио», вместо него на поле выйдет Александр Нюбель.

По информации Sport1, Нойер пропустил утреннюю тренировку. Сообщается, что у вратаря нет травм, клуб просто дал игроку отдых.

Александр Нюбель перешел в «Баварию» летом 2020 года. За это время 24-летний футболист провел два матча за клуб: в 1/32 финала Кубка Германии против «Дюрена» (3:0) и против «Атлетико» (1:1) на групповом этапе ЛЧ.

23 февраля «Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла «Лацио» со счетом 4:1. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» состоится в среду, 17 марта в Мюнхене. Начало — в 23:00 по московскому времени.