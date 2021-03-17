Левандовски назвал Баджо, Дель Пьеро и Анри кумирами детства

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал игроков, которые вдохновляли его в детстве. Среди кумиров форвард отметил итальянцев Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро, а также француза Тьерри Анри.

«Я помню, в шесть лет у меня был только один кумир — Роберто Баджо, — цитирует SportBild Левандовски. — После этого моим героем стал Алессандро Дель Пьеро. Я обожал его. Тогда я еще был слишком маленьким, чтобы понимать его характеристики и стиль игры.

Позднее я влюбился в игру легенды «Арсенала» Тьерри Анри. Его техника, забегания в пустые зоны, голы и победы — я хотел перенять его характеристики. Я хотел подражать ему во всем".