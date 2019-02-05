Леон Горецка: "Бавария" должна оставить матч с "Байером" в прошлом и смотреть только вперед"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка рассказал, что команда должна забыть о поражении от "Байера" в 20-м туре чемпионата Германии. Он также отметил, что ему нравится находиться под давлением.

– Мы должны оставить матч с "Байером" в прошлом и смотреть только вперед, - приводит пресс-служба клуба слова Горецки. - Мы детально разобрали этот матч. Мне нравится испытывать давление. Это одна из причин, по которой я решил перейти в "Баварию". При таких обстоятельствах ты становишься лучше, если подходишь с правильным настроем. Именно такой матч нам предстоит в среду. Голы? Конечно, я очень рад, когда мне своими голами удается помочь команде. Я хотел бы продолжить в том же духе.

Следующий матч "Бавария" проведет в среду, 6-го января, с "Гертой" в рамках Кубка Германии.

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