Полузащитник «Баварии» Лаймер: «Мы все еще в Лиге чемпионов — нас ждет интересная задача»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Мы все еще в Лиге чемпионов — нас ждет интересная задача. Кто знает, может быть, там мы сможем победить», — приводит слова Лаймера Bayern & Germany.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Арсеналом». Первая игра пройдет 9 апреля в Лондоне. Ответный матч состоится в Мюнхене 17 апреля. Обе встречи начнутся — в 22.00 мск.

После 26 туров чемпионата Германии мюнхенцы идут на втором месте, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.