Альфонсо Дэвис рассказал, за какой клуб болеет в Англии
Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, за какой клуб болел в Англии.
«За кого я болею в Великобритании? Я с детства наблюдал за игрой «Челси», так что, за «аристократов», — цитирует футболиста Sportskeeda.
В этом сезоне 23-летний защитник провел 31 матч, забив 1 гол и отдав 3 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
После 27 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0
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