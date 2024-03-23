Альфонсо Дэвис рассказал, за какой клуб болеет в Англии

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, за какой клуб болел в Англии.

«За кого я болею в Великобритании? Я с детства наблюдал за игрой «Челси», так что, за «аристократов», — цитирует футболиста Sportskeeda.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 31 матч, забив 1 гол и отдав 3 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

После 27 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице.