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Сегодня, 16:30

«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Упамекано

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Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в лиге 1, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, 25-летнего француза хочет подписать «ПСЖ», рассматривающий игрока в качестве усиления оборонительной линии в летнее трансферное окно. Помимо парижан, в услугах футболиста заинтересованы два клуба АПЛ — «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер отмечает, что сам игрок не собирается уходить из мюнхенской команды в ближайшее время.

Упамекано перешел в «Баварию» летом 2021 года. С тех пор он принял участие в 107 матчах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро.

Дайот Упамекано
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
0
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«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 25 21 4 0 63-16 67
2
 Бавария 25 18 3 4 73-29 57
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 Боруссия Д 25 13 8 4 50-31 47
5
 РБ Лейпциг 25 14 4 7 55-31 46
6
 Айнтрахт Ф 25 10 10 5 41-32 40
7
 Хоффенхайм 25 9 6 10 44-47 33
8
 Фрайбург 25 9 6 10 34-45 33
9
 Аугсбург 25 8 8 9 40-41 32
10
 Вердер 25 8 6 11 34-39 30
11
 Хайденхайм 25 7 7 11 34-43 28
12
 Боруссия М 25 6 9 10 45-49 27
13
 Вольфсбург 25 6 7 12 30-41 25
14
 Унион Б 25 7 4 14 23-41 25
15
 Бохум 25 5 10 10 30-52 25
16
 Кельн 25 3 9 13 19-42 18
17
 Майнц 25 2 10 13 20-46 16
18
 Дармштадт 25 2 7 16 24-60 13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 22:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
16.03 17:30
Дармштадт – Бавария
 - : -
16.03 17:30
Хайденхайм – Боруссия М
 - : -
16.03 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
16.03 17:30
Унион Б – Вердер
 - : -
16.03 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
16.03 20:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
17.03 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
17.03 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 30
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 21
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 17
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 18 1 0
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