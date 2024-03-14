«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Упамекано

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в лиге 1, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно данным источника, 25-летнего француза хочет подписать «ПСЖ», рассматривающий игрока в качестве усиления оборонительной линии в летнее трансферное окно. Помимо парижан, в услугах футболиста заинтересованы два клуба АПЛ — «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер отмечает, что сам игрок не собирается уходить из мюнхенской команды в ближайшее время.

Упамекано перешел в «Баварию» летом 2021 года. С тех пор он принял участие в 107 матчах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро.