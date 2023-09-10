Киммих считает, что Германия заслуженно проиграла Японии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение сборной Германии в товарищеском матче с Японией (1:4).

«Это заслуженное поражение, и счет отражает картину игры. Япония могла забить еще больше голов. Мы не в состоянии показать свой уровень на поле, чувствуется нехватка уверенности», — цитирует RTL хавбека.

Следующий товарищеский матч Германия проведет 12 сентября против Франции.