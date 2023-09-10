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Сегодня, 07:06

Гарри Кейн рассказал о желании выигрывать титулы

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как тяжело наблюдать за тем, как другие футболисты выигрывают трофеи.

«Когда ребята играют в Лиге чемпионов, а я просто сижу дома и смотрю на это — я бы соврал, если бы сказал, что мне не было больно», — цитирует Кейна Independent.ie.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем 100 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
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Дармштадт – Боруссия М
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Серу Гирасси

Штутгарт

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

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Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

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П
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 3
И К Ж
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
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