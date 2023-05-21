Киммих не планирует покидать «Баварию»
Полузащитник Джошуа Киммих не планирует летом этого года покидать «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Сообщалось, что 28-летним игроком интересуется «Барселона» и «Реал».
В составе немецкого клуба Киммих выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса.
Портал transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
2
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|
15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
16
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
17
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|21:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|2 : 0
|20.05
|16:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|20.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Унион Б
|4 : 2
|20.05
|16:30
|
Шальке – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.05
|16:30
|
Вердер – Кельн
|1 : 1
|20.05
|19:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|1 : 3
|21.05
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|21.05
|18:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|21.05
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|22
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|32
|1
|9
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