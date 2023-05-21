Киммих не планирует покидать «Баварию»

Полузащитник Джошуа Киммих не планирует летом этого года покидать «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Сообщалось, что 28-летним игроком интересуется «Барселона» и «Реал».

В составе немецкого клуба Киммих выступает с лета 2015 года. За это время он провел 346 официальных матчей, в которых забил 40 голов и отдал 94 результативных паса.

Портал transfermarkt оценивают стоимость немца в 80 миллионов евро.