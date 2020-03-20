Киммих и Горецка пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом
Игроки «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горецка пожертвовали один миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Sport Bild. Деньги должны быть использованы для помощи благотворительным ассоциациям и социальным институтам.
— Мы победили коронавирус пока только в команде. — сказал Горетцка. — Мы хотим помочь людям по всей Германии и не только. Каждый из нас знает, что можем внести только небольшой вклад.
Ранее Немецкая футбольная лига приняла решение приостановить чемпионаты во всех дивизионах до 2 апреля 2020 года.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.