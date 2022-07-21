Губерниев — о призыве отстранить белорусские клубы от еврокубков: «Ничего хорошего ждать не приходится»
Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о призыве «Кельна» отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках из-за «поддержки правительством действий России».
Напомним, что немецкий клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 может встретиться с БАТЭ, «Гомелем» и минским «Динамо».
«А что они думали? Что УЕФА им премию выпишет? Конечно, давление будет продолжаться. С Белоруссией мы идем в связке, поэтому ничего хорошего ждать не приходится«, — сказал Губерниев «СЭ».
28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами из России до конца нынешнего сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -