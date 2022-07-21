Губерниев высказался о призыве «Кельна» отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о призыве «Кельна» отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках из-за «поддержки правительством действий России».

Напомним, что немецкий клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 может встретиться с БАТЭ, «Гомелем» и минским «Динамо».

«А что они думали? Что УЕФА им премию выпишет? Конечно, давление будет продолжаться. С Белоруссией мы идем в связке, поэтому ничего хорошего ждать не приходится«, — сказал Губерниев «СЭ».

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами из России до конца нынешнего сезона.