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Сегодня, 16:30

Губерниев — о призыве отстранить белорусские клубы от еврокубков: «Ничего хорошего ждать не приходится»

Губерниев высказался о призыве «Кельна» отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о призыве «Кельна» отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках из-за «поддержки правительством действий России».

Напомним, что немецкий клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 может встретиться с БАТЭ, «Гомелем» и минским «Динамо».

«А что они думали? Что УЕФА им премию выпишет? Конечно, давление будет продолжаться. С Белоруссией мы идем в связке, поэтому ничего хорошего ждать не приходится«, — сказал Губерниев «СЭ».

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами из России до конца нынешнего сезона.

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ФК Кельн
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Дмитрий Губерниев
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«Кельн» призвал УЕФА отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках
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 - : -
6.08 16:30
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