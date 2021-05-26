«Хольштайн» обыграл «Кельн» в первом переходном матче за право играть в бундеслиге

«Хольштайн» на выезде победил «Кельн» (1:0) в первом переходном матче за право выступать в немецкой бундеслиге.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Симон Лоренц. Ответный матч состоится 29 мая.

Первый переходный матч за право играть в бундеслиге

«Кельн» — «Хольштайн» — 0:1 (0:0)

Гол: Лоренц, 59

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Каттербах (Дрекслер, 46), Дуда, Скири, Озджан (Андерссон, 66), Вольф (Тильманн, 66).

«Хольштайн»: Гелиос, Ван ден Берг, Нойманн, Валь, Коменда, Игневски (Лоренц, 59), Ли Джэ Сон, Гауптман, Бартельс (Мес, 79), Зерра (Гирт, 78), Порат (Резе, 67).

Предупреждения: Каттербах, 14. Бартельс, 41. Игневски, 45. Ван ден Берг, 46. Скири, 51. Вольф, 53. Кцихос, 90.

Судья: Цвайер.

26 мая. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».