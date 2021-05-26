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Коман хочет повышения зарплаты в «Баварии»

19:42
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман хочет улучшения финансовых условий своего нынешнего контракта, сообщает Bild. 24-летний игрок хочет получать 16-17 млн евро в год.

Такие запросы связаны с контрактом полузащитника Лероя Сане, который получает более 15 млн евро в год. Коман, зарабатывающий 10 млн, хочет получать схожую с зарплатой немца сумму, так как стал игроком стартового состава.

В этом сезоне Коман провел 29 матчей в бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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