«Кайзерслаутерн» опустился в зону вылета в третьей бундеслиге

«Кайзерслаутерн» после поражения в матче 13-го тура бундеслиги-3 от «Хемнитцера» (1:3) опустился в зону вылета. «Красные черти» делят 16-17 места со своим соперником, однако «Хемнитцер» находится выше по дополнительным показателям.

«Кайзерслаутерн» является чемпионом Германии-1997/98. В 2012 году команда вылетела из бундеслиги, в 2018-м — из бундеслиги 2. Кризис команды связывают с непростым финансовым положением.