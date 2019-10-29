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«Кайзерслаутерн» опустился в зону вылета в третьей бундеслиге

23:07
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«Кайзерслаутерн» после поражения в матче 13-го тура бундеслиги-3 от «Хемнитцера» (1:3) опустился в зону вылета. «Красные черти» делят 16-17 места со своим соперником, однако «Хемнитцер» находится выше по дополнительным показателям.

«Кайзерслаутерн» является чемпионом Германии-1997/98. В 2012 году команда вылетела из бундеслиги, в 2018-м — из бундеслиги 2. Кризис команды связывают с непростым финансовым положением.

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