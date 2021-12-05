Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча».

«В 2020 году Левандовский был с отрывом сильнейшим игроком, — приводит слова Кассано Goal. — Роберт был выше всех, завоевал все трофеи и даже побил рекорд Герда Мюллера. Левандовскому должны были вручить «Золотой мяч». Месси — умный парень с уникальной скромностью, раз сказал об этом со сцены на глазах у миллионов».

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского пока нет ни одной награды, несмотря на то что 33-летний поляк считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.