Кассано: «Левандовскому должны были вручить «Золотой мяч». Месси — умный парень с уникальной скромностью, раз сказал об этом»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча».
«В 2020 году Левандовский был с отрывом сильнейшим игроком, — приводит слова Кассано Goal. — Роберт был выше всех, завоевал все трофеи и даже побил рекорд Герда Мюллера. Левандовскому должны были вручить «Золотой мяч». Месси — умный парень с уникальной скромностью, раз сказал об этом со сцены на глазах у миллионов».
Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. 34-летний аргентинец получил награду в седьмой раз в карьере. У форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского пока нет ни одной награды, несмотря на то что 33-летний поляк считался фаворитом в 2020 году, когда France Football решил не вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/fr/news/ballon-d-or-cassano-devoile-le-plus-gros-scandale-de-l/blt184e51c9606c9aaa
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