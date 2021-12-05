Арбитр матча 14-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Баварией» (2:3) Феликс Цвайер объяснил, почему не назначил пенальти за падение полузащитника дортмундской команды Марко Ройса.

«Был контакт в верхней части тела, — приводит слова Цвайера Kicker. — Я разрешал много единоборств, поэтому не поставил пенальти. Мы всегда хотим видеть жесткую борьбу. Нужно как можно реже вмешиваться в ход матча».

Также арбитр назвал причины, по которым смотрел повтор с рукой защитника дортмундцев Матса Хуммельса, но не смотрел падение Ройса.

«В ситуации с Ройсом у меня было полное представление о моменте, и ВАР не возражал. Потому что в нижней части тела контакта не было. А с рукой Хуммельса это было нужно, чтобы оценить ее позицию», — сказал он.

После этой встречи «Бавария» набрала 34 очка и продолжила возглавлять турнирную таблицу. «Боруссия» с 30 очками осталась на втором месте.