Арбитр матча «Боруссия» — «Бавария» о падении Ройса: «Я разрешал много единоборств, поэтому поставил пенальти»
Арбитр матча 14-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Баварией» (2:3) Феликс Цвайер объяснил, почему не назначил пенальти за падение полузащитника дортмундской команды Марко Ройса.
«Был контакт в верхней части тела, — приводит слова Цвайера Kicker. — Я разрешал много единоборств, поэтому не поставил пенальти. Мы всегда хотим видеть жесткую борьбу. Нужно как можно реже вмешиваться в ход матча».
Также арбитр назвал причины, по которым смотрел повтор с рукой защитника дортмундцев Матса Хуммельса, но не смотрел падение Ройса.
«В ситуации с Ройсом у меня было полное представление о моменте, и ВАР не возражал. Потому что в нижней части тела контакта не было. А с рукой Хуммельса это было нужно, чтобы оценить ее позицию», — сказал он.
После этой встречи «Бавария» набрала 34 очка и продолжила возглавлять турнирную таблицу. «Боруссия» с 30 очками осталась на втором месте.
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Дополнительная информация:
https://www.kicker.de/zwayer-stellt-sich-ich-kann-es-erklaeren-881537/artikel
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