Карл-Хайнц Румменигге: "От лица "Баварии" хотел бы поблагодарить Видаля за 3 замечательных года"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге попрощался с полузащитником Артуро Видалем. Чилиец продолжит карьеру в "Барселоне"?.

- От лица "Баварии" я хотел бы поблагодарить Артуро за три замечательных года, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Румменигге. - Вместе мы отпраздновали много титулов, в завоевание которых он внес большой вклад. В важных матчах мы всегда могли положиться на него.