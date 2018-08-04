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4 августа 2018, 02:59

Карл-Хайнц Румменигге: "От лица "Баварии" хотел бы поблагодарить Видаля за 3 замечательных года"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге попрощался с полузащитником Артуро Видалем. Чилиец продолжит карьеру в "Барселоне"?.

- От лица "Баварии" я хотел бы поблагодарить Артуро за три замечательных года, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Румменигге. - Вместе мы отпраздновали много титулов, в завоевание которых он внес большой вклад. В важных матчах мы всегда могли положиться на него.

Источник: https://fcbayern.com/ru/news/2018/08/presseerklarung-arturo-vidal-wechselt-zum-fc-barcelona

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Артуро Видаль
ФК Бавария
ФК Барселона
Карл-Хайнц Румменигге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
5
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
7
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
17
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Йозуа Киммих

Йозуа Киммих

Бавария

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Серж Гнабри

Серж Гнабри

Бавария

 1
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 1
И К Ж
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 1 0 1
Эван Н`Дика

Эван Н`Дика

Айнтрахт Ф

 1 0 1
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