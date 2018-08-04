Карл-Хайнц Румменигге: "От лица "Баварии" хотел бы поблагодарить Видаля за 3 замечательных года"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге попрощался с полузащитником Артуро Видалем. Чилиец продолжит карьеру в "Барселоне"?.
- От лица "Баварии" я хотел бы поблагодарить Артуро за три замечательных года, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Румменигге. - Вместе мы отпраздновали много титулов, в завоевание которых он внес большой вклад. В важных матчах мы всегда могли положиться на него.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Йозуа Киммих
Бавария
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Серж Гнабри
Бавария
|1
|
|
Лерой Сане
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Филип Костич
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
|
|
Эван Н`Дика
Айнтрахт Ф
|1
|0
|1
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