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Калиджури пропустит два месяца из-за травмы колена

20:26
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Полузащитник «Шальке» Даниэль Калидждури выбыл на два месяца из-за повреждения связок колена, сообщается на официальном сайте команды. Он получил частичный разрыв связок коленного сустава в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Гертой» (3:2).

32-летний итальянец в текущем сезоне провел 22 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро. Контракт хавбека рассчитан до лета 2020 года.

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