Итан Ампаду: «Хочу вернуться в «Челси» и играть там, но сейчас сосредоточен на выступлениях за «Лейпциг»

Защитник Итан Ампаду, выступающий за «Лейпциг» на правах аренды из «Челси», рассказал о своем желании вернуться в лондонскую команду.

— Постоянно слежу за «Челси», здорово, что там сейчас ярко играет молодежь, — цитирует Sky Sports Ампаду. — Сейчас «синие» в топ-4 АПЛ, скрестя пальцы надеюсь, что команда там и останется. Хотел бы вернуться в «Челси» и продолжать карьеру там, но сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за «Лейпциг».

Срок аренды 19-летнего Ампаду рассчитан до конца сезона-2019/20. Валлиец провел за «Лейпциг» 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. В матче с «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов защитник впервые за сезон провел на поле все 90 минут в составе немецкой команды.