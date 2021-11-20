«Интер», «Лацио» и «Фиорентина» интересуются форвардом «Айнтрахта» Костичем
Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 29-летний серб сменил агента и хотел бы попробовать свои силы в серии А. Сообщается, что футболистом интересуются «Интер», «Лацио» и «Фиорентина».
Filip #Kostic has chosen Alessandro #Lucci as new agent: the serbian winger could leave #EintrachtFrankfurt (his contract expires in June 2023) and dreams Serie A. #Inter, #Lazio and #Fiorentina are monitoring him. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 19, 2021
В сезоне-2021/22 Костич провел 13 матчей за «Айнтрахт», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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20.11.2021