Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 12-го тура чемпионата Германии против «Аугсубрга» (1:2) отметил, что команда сыграла недостаточно хорошо.

«Мы играли недостаточно хорошо и не показали того, что можем, — цитирует Левандовски сайт «Баварии». — Не все у нас сработало. Пропустить два гола — это слишком. Нужно было играть при больших скоростях. Все меняется, когда пропускаешь два гола. Тогда соперник начинает играть глубже. Но теперь нужно смотреть вперед и показать людям, как мы умеем играть».

Левандовски забил единственный гол команды в этом матче. Всего в этом сезоне он провел 12 матчей в бундеслиге, в которых забил 14 голов и отдал 1 передачу.

«Бавария», несмотря на поражение, лидирует в турнирной таблице. «Аугсбург» занимает 15-е место.