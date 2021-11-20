Левандовски: «Пропустить два гола — это слишком»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 12-го тура чемпионата Германии против «Аугсубрга» (1:2) отметил, что команда сыграла недостаточно хорошо.
«Мы играли недостаточно хорошо и не показали того, что можем, — цитирует Левандовски сайт «Баварии». — Не все у нас сработало. Пропустить два гола — это слишком. Нужно было играть при больших скоростях. Все меняется, когда пропускаешь два гола. Тогда соперник начинает играть глубже. Но теперь нужно смотреть вперед и показать людям, как мы умеем играть».
Левандовски забил единственный гол команды в этом матче. Всего в этом сезоне он провел 12 матчей в бундеслиге, в которых забил 14 голов и отдал 1 передачу.
«Бавария», несмотря на поражение, лидирует в турнирной таблице. «Аугсбург» занимает 15-е место.
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