Джером Боатенг принял решение покинуть «Баварию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Bild.

32-летний футболист оставит Мюнхен на правах свободного агента, его соглашение истекает в июне 2021 года. Руководство клуба не связывались с защитником или его агентом на предмет заключения нового трудового договора.

Сам Боатенг не чувствует поддержки от директората «Баварии». Футболист разочарован, что из всего правления в него верит и его поддерживает только главный тренер Ханс-Дитер Флик.