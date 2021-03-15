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Джером Боатенг принял решение покинуть «Баварию»

19:22
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Bild.

32-летний футболист оставит Мюнхен на правах свободного агента, его соглашение истекает в июне 2021 года. Руководство клуба не связывались с защитником или его агентом на предмет заключения нового трудового договора.

Сам Боатенг не чувствует поддержки от директората «Баварии». Футболист разочарован, что из всего правления в него верит и его поддерживает только главный тренер Ханс-Дитер Флик.

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