Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бавария» оштрафовала Комана на 50 тысяч евро. Футболист приехал на тренировку на личном автомобиле

19:17
Теги:

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман оштрафован клубом на 50 тысяч евро.

По информации Bild, футболист приехал на тренировку команды не на служебной машине, а на личном автомобиле другой марки. Охрана не пустила полузащитника на территорию, и ему пришлось оставить машину за пределами базы.

В январе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что на тренировки, игры или деловые встречи футболисты должны приезжать только на предоставленных спонсорами автомобилях.

24-летний француз в текущем сезоне провел 32 игры за «Баварию». На его счету 7 голов и 12 результативных передач.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир