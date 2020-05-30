Игрок «Шальке» надел повязку в память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце

Американский полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни на матче 29-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (0:1) надел повязку в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде. Он скончался после попытки задержания полицейскими.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx — Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020

На повязке было написано «Справедливость для Флойда». Позднее он объяснил свой поступок. «Здорово, что у меня есть возможность использовать эту площадку, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая продолжается уже давно, — написал Маккенни в Twitter. — Мы должны отстаивать то, во что мы верим. Настало время, чтобы нас услышали».

Джордж Флойд — афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года из-за того, что белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ.

После смерти Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейских, в Миннеаполисе прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. В штат Миннесота направлены около 500 военнослужащих Национальной гвардии США.

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