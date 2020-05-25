Хуммельс и Витсель могут сыграть с «Баварией»

Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр сообщил, что защитник команды Матс Хуммельс и полузащитник команды Аксель Витсель могут принять участие в матче 28-го тура бундеслиги против «Баварии».

— Я думаю, Матс будет в порядке, он уже на 90 процентов вовлечен в тренировочный процесс, — приводит Sport1 слова Фавра. — Что касается Витселя — вчера Аксель тренировался с командой и имеет шансы попасть в заявку.

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Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,30, победа «Баварии» — 1,85.