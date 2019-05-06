И.о. главного тренера "Шальке" Хуб Стевенс - о матче с "Аугсбургом" (0:0) в 32-м туре чемпионата Германии.

- Считаю, что тактически сегодня мы действовали очень хорошо. У нас было хорошее построение игры, однако только до штрафной соперника, - цитирует специалиста официальная группа "Шальке" Вконтакте. - Мы довольны тем, что сохранили прописку в бундеслиге, но результат оставляет желать лучшего. Для наших болельщиков мы должны были забивать несколько мячей.

"Шальке" набрал 31 очко и занимает 15-е место, обеспечив себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон.

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