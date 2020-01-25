Холанн забил 5 голов за 55 минут в составе «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Кельна». 19-летний норвежец на 65-й минуте заменил Торгана Азара. Спустя 13 минут он забил гол, а через некоторое время — второй. Таким образом, на его счету 5 забитых мячей за 55 минут игрового времени в составе дортмундцев.