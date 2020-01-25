Холанн забил 5 голов за 55 минут в составе «Боруссии»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Кельна». 19-летний норвежец на 65-й минуте заменил Торгана Азара. Спустя 13 минут он забил гол, а через некоторое время — второй. Таким образом, на его счету 5 забитых мячей за 55 минут игрового времени в составе дортмундцев.
77' Hallo, Dortmund! Ich bin Erling Haaland! ??— Borussia Dortmund (@BVB) January 24, 2020
JAAAAAA! #BVBKOE 4:1 pic.twitter.com/M429DjoRLC
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