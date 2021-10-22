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Холанн пропустит несколько недель из-за травмы

15:33
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий команды Эрлин Холанн пропустит матч 9-го тура чемпионата Германии из-за травмы.

«Холанн не сыграет с «Арминией», — приводит слова Розе официальный Twitter «Боруссии». — Эрлин будет отсутствовать несколько недель из-за повреждения сгибателя бедра».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах.

Встреча «Боруссии» с «Арминией» состоится 23 октября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

После 8 туров чемпионата Германии дортмундская команда с 18 очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице. «Арминия» идет на предпоследней позиции, набрав 5 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/BlackYellow/status/1451501132841373696

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