Холанн пропустит несколько недель из-за травмы
15:33
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий команды Эрлин Холанн пропустит матч 9-го тура чемпионата Германии из-за травмы.
«Холанн не сыграет с «Арминией», — приводит слова Розе официальный Twitter «Боруссии». — Эрлин будет отсутствовать несколько недель из-за повреждения сгибателя бедра».
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах.
Встреча «Боруссии» с «Арминией» состоится 23 октября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.
После 8 туров чемпионата Германии дортмундская команда с 18 очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице. «Арминия» идет на предпоследней позиции, набрав 5 очков.
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