Холанн пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий команды Эрлин Холанн пропустит матч 9-го тура чемпионата Германии из-за травмы.

«Холанн не сыграет с «Арминией», — приводит слова Розе официальный Twitter «Боруссии». — Эрлин будет отсутствовать несколько недель из-за повреждения сгибателя бедра».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах.

Встреча «Боруссии» с «Арминией» состоится 23 октября. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

? Marco Rose:



«Thomas Meunier won't be able to play, Nico Schulz has a torn hamstring and Erling Haaland won't play and will be absent for a few weeks with a hip flexor injury.» — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 22, 2021

После 8 туров чемпионата Германии дортмундская команда с 18 очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице. «Арминия» идет на предпоследней позиции, набрав 5 очков.