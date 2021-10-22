Чемпионат Германии, расписание матчей 9-го тура, «Бавария» против «Хоффенхайма» и другие встречи

Все матчи 9-го тура чемпионата Германии. «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма», дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Арминии» и другие встречи.

22 октября, пятница

21.30 мск. «Майнц» — «Аугсбург»

23 октября, суббота

16.30. «Бавария» — «Хоффенхайм»

16.30. «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»

16.30. «Вольфсбург» — «Фрайбург»

16.30. «Арминия» — «Боруссия» Д

19.30. «Герта» — «Боруссия» М

24 октября, воскресенье

16.30. «Кельн» — «Байер»

18.30. «Штутгарт» — «Унион» Б

20.30. «Бохум» — «Айнтрахт» Ф

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