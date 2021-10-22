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Чемпионат Германии, расписание матчей 9-го тура, «Бавария» против «Хоффенхайма» и другие встречи

15:15
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Все матчи 9-го тура чемпионата Германии. «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма», дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Арминии» и другие встречи.

22 октября, пятница

21.30 мск. «Майнц» — «Аугсбург»

Майнц — Аугсбург

23 октября, суббота

16.30. «Бавария» — «Хоффенхайм»

Бавария — Хоффенхайм

16.30. «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»

РБ Лейпциг — Гройтер Фюрт

16.30. «Вольфсбург» — «Фрайбург»

Вольфсбург — Фрайбург

16.30. «Арминия» — «Боруссия» Д

Арминия — Боруссия Д

19.30. «Герта» — «Боруссия» М

Герта — Боруссия М

24 октября, воскресенье

16.30. «Кельн» — «Байер»

Кельн — Байер

18.30. «Штутгарт» — «Унион» Б

Штутгарт — Унион Б

20.30. «Бохум» — «Айнтрахт» Ф

Бохум — Айнтрахт Ф

Смотреть видеотрансляции матчей бундеслиги можно на каналах «Матч»

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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