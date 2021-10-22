Чемпионат Германии, расписание матчей 9-го тура, «Бавария» против «Хоффенхайма» и другие встречи
15:15
Все матчи 9-го тура чемпионата Германии. «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма», дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Арминии» и другие встречи.
22 октября, пятница
21.30 мск. «Майнц» — «Аугсбург»
23 октября, суббота
16.30. «Бавария» — «Хоффенхайм»
16.30. «РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»
16.30. «Вольфсбург» — «Фрайбург»
16.30. «Арминия» — «Боруссия» Д
24 октября, воскресенье
Смотреть видеотрансляции матчей бундеслиги можно на каналах «Матч»
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