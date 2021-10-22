Защитник «Лейпцига» Клостерманн пропустит около месяца из-за травмы в матче с «ПСЖ»

Защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3).

У 25-летнего немца выявили повреждение мышц бедра, возвращение футболиста ожидается после ноябрьской паузы на матчи сборных, которая завершится в середине следующего месяца.

В сезоне-2021/22 Клостерманн провел 10 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача. В игре с «ПСЖ» защитник был заменен на 70-й минуте из-за травмы.