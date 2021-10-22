Защитник «Лейпцига» Клостерманн пропустит около месяца из-за травмы в матче с «ПСЖ»
13:36
Защитник «Лейпцига» Лукас Клостерманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3).
У 25-летнего немца выявили повреждение мышц бедра, возвращение футболиста ожидается после ноябрьской паузы на матчи сборных, которая завершится в середине следующего месяца.
?? @lukaskl96 is expected to be out until after the international break with a thigh strain.@daniolmo7, Brian #Brobbey (both muscle) and Marcel #Halstenberg (knee) will miss out tomorrow.— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 22, 2021
?? #WeAreLeipzig #RBLSGF pic.twitter.com/gQSPxT9K4C
В сезоне-2021/22 Клостерманн провел 10 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача. В игре с «ПСЖ» защитник был заменен на 70-й минуте из-за травмы.
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