Холанн отклонил первое предложение от «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отклонил предложение от «Манчестер Сити» с зарплатой в 600 тысяч евро в неделю, утверждает AS.

Суммарно нападающий зарабатывал бы 28 миллионов евро в год. Впрочем, сообщается, что это не окончательное решение 21-летнего норвежского форварда.

Холанн намерен дождаться предложения от мадридского «Реала». Источник считает, что итоговое решение нападающего будет зависеть не только от финансового аспекта.

В этом сезоне форвард провел 23 матча за дортмундскую «Боруссию», забил 23 гола и сделал 5 ассистов.

Контракт норвежца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.