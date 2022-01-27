Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн высказался о своей физической форме на данный момент.

«Я могу стать сильнее. Если вы мне скажете, что я хорош в завершении атаки, я скажу вам, что могу делать это еще лучше. Я могу стать быстрее, могу стать сильнее. Есть над чем работать, главное избегать травм. Моя цель на 2022 год — отсутствие травм. И то же касается оставшейся части моей карьеры. Это главное», — цитирует норвежца Sky Sports.

На данный момент норвежец восстанавливается после травмы. В текущем сезоне Холанн провел 20 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 23 мяча при шести голевых передачах.