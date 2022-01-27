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Тони Кроос о дне, когда напился с одноклубниками: «Другого способа усмирить боль не было»

Тони Кроос вспомнил день, когда напился с игроками «Баварии»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Бывший игрок «Баварии», полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о дне, когда он вместе с одноклубниками сильно напились.

«После финала Лиги чемпионов с «Челси» в 2012-м мы безумно напились. Мы были близки к состоянию, когда нужно было вызывать врача. Но иначе мы не могли усмирить боль.

Я пил текилу, потому что мне нравился только этот напиток. На следующий день мне было плохо. С того момента я не могу смотреть на текилу», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

В финале Лиги чемпионов 2012 года «Бавария» по пенальти проиграла «Челси» (3:4).

 

 

Тони Кроос
ФК Бавария
ФК Реал
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 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
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 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
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 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
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 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
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 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
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 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
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 Герта 20 6 4 10 22-42 22
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4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
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Аугсбург – Унион Б
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Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
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Бавария – РБ Лейпциг
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