Тони Кроос о дне, когда напился с одноклубниками: «Другого способа усмирить боль не было»

Тони Кроос вспомнил день, когда напился с игроками «Баварии»

Бывший игрок «Баварии», полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о дне, когда он вместе с одноклубниками сильно напились.

«После финала Лиги чемпионов с «Челси» в 2012-м мы безумно напились. Мы были близки к состоянию, когда нужно было вызывать врача. Но иначе мы не могли усмирить боль.

Я пил текилу, потому что мне нравился только этот напиток. На следующий день мне было плохо. С того момента я не могу смотреть на текилу», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

В финале Лиги чемпионов 2012 года «Бавария» по пенальти проиграла «Челси» (3:4).